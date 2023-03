"Tenho um calendário fixo". Marcelo mantém silêncio sobre TAP e abusos

O silêncio mantém-se. O Presidente da República prefere não comentar as conclusões do relatório da Inspeção-Geral da Finanças (IGF) sobre a indemnização a Alexandra Reis, que culminou na demissão da CEO da TAP e do presidente do Conselho de Administração da companhia aérea.

Sobre as medidas tomadas em relação aos padres suspeitos, pela Conferência Episcopal Portuguesa, na passada sexta-feira, depois de ter recebido uma lista dos alegados abusadores sexuais de menores, Marcelo Rebelo de Sousa também atira para quinta-feira.



”, disse o chefe de Estado em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência na Universidade Católica Portuguesa. Porquê? Perguntaram os jornalistas ao Presidente da República. “”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa de forma lacónica. O Presidente da República, que já esta manhã tinha garantido ao Expresso que o silêncio termina na quinta-feira, vai dar uma entrevista à RTP e ao Público, e até lá a estratégia é não comentar os assuntos que têm marcado a atualidade. Não obstante dessa opção, o chefe de Estado não abdica de ter agenda pública. Esta terça-feira, por exemplo, o Presidente da República marcou presença num seminário sobre a presença das mulheres na diplomacia, organizado pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa.