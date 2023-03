Governo afasta CEO e presidente da TAP

Os três grandes desafios do novo presidente executivo da TAP são "devolver a confiança na TAP e a paz social e continuar a implementar com sucesso o plano de reestruturação", "conduzir o processo de abertura e de privatização e de capital da TAP" e "a condução com sucesso das negociações com as estruturas sindicais e com os trabalhadores da TAP".

"Era essencial virar a página na gestão da empresa que recupere laços de confiança da TAP com o país, que devolva sobriedade às práticas da empresa, que prossiga à aplicação do plano de reestruturação de forma eficaz tendo em vista a concretização bem sucedida da privatização", declarou Fernando Medina, em conferência de imprensa.

As demissões acontecem na sequência do caso Alexandra Reis. O relatório da Inspeção-Geral da Finanças, divulgado por Fernando Medina, conclui pela nulidade do acordo celebrado em janeiro de 2022 e a ex-gestora da TAP terá de devolver a verba "indevidamente paga", no valor de 500 mil euros.

"O processo de indemnização de uma ex-gestora da TAP levantou justa indignação no país, pela dimensão dos valores envolvidos, em particular numa empresa pública sujeita a um ambicioso plano de reestruturação", sublinhou o ministro das Finanças, que mandatou a administração da companhia aérea para recuperar a verba paga a Alexandra Reis.

Este caso "gerou justificada incompreensão quanto a falhas evidentes nas práticas de gestão e de governo societário com implicações no controlo da legalidade e do adequado funcionamento da empresa, incluindo deficiências graves na relação com o acionista", declarou Fernando Medina.