Mónica Seidi é a nova secretária da Saúde do Governo dos Açores

A vice-presidente do PSD/Açores e médica de profissão Mónica Seidi vai ser a nova secretária da Saúde do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), após a demissão de Clélio Meneses por razões políticas, revelou hoje fonte da Presidência à agência Lusa.

Mónica Seidi, que foi deputada na Assembleia Regional, vai substituir Clélio Meneses, que pediu a demissão do cargo alegando "razões exclusivamente políticas", "divergências insanáveis" e "sucessivas ingerências".

A mesma fonte afirmou que a tomada de posse vai acontecer "brevemente" e detalhou que a orgânica do executivo não vai sofrer alterações, ficando Seidi responsável pela Saúde e Desporto.

A nova governante, especialista em Medicina Interna, foi vice-presidente do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores entre 2016 e 2020.

Atualmente, é vice-presidente do PSD/Açores e assistente hospitalar em Medicina Interna no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

Clélio Meneses pediu hoje a demissão do cargo de secretário regional da Saúde do Governo dos Açores, alegando "razões exclusivamente políticas" e "divergências insanáveis", segundo disse o próprio à agência Lusa.

O secretário demissionário agradeceu ao presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, a "solidariedade pessoal" e a "oportunidade" para "contribuir para melhorar as condições de vida dos cidadãos", mas justificou a demissão com "razões exclusivamente políticas".

"Faço-o por razões exclusivamente políticas, assentes em divergências insanáveis e inultrapassáveis, evidenciadas em sucessivas ingerências no exercício do cargo para o qual fui nomeado, dificultando, quando não impedindo, o cumprimento da complexa missão de gerir o setor", explicou o agora ex-governante.

O executivo dos Açores é suportado no parlamento pelos partidos do governo, pela IL, Chega e deputado independente.