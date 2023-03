Santos Silva nega ter organizado com Marcelo participação de Lula na sessão solene do 25 de abril

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, negou esta sexta-feira ter organizado com o Presidente da República a participação de Lula da Silva na sessão solene do 25 de abril.

O presidente do Parlamento respondia a uma questão colocada pelo líder do Chega, André Ventura, sobre se teria organizado, “à revelia do parlamento”, a sessão solene do 25 de abril com a participação de Lula da Silva.

“Gostava de saber, se o senhor presidente estiver disponível para dar essa explicação, se confirma que esteve em negociações com o Presidente da República para trazer o Presidente brasileiro a Portugal, para que ele pudesse participar na sessão do 25 de abril e se o fez à revelia do parlamento?”, questionou Ventura.

“A resposta é simples: não”, respondeu Augusto Santos Silva.

André Ventura serviu-se de uma notícia publicada na edição desta sexta-feira do jornal Nascer do Sol, referindo que Augusto Santos Silva terá organizado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a participação do chefe de Estado do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nas comemorações do 25 de abril.

De acordo com o jornal, Santos Silva ter-se-ia esquecido de levar o assunto à conferência de líderes.