Chega. Rejeitada proposta de comissão eventual sobre alegada interferência na banca

A Assembleia da República rejeitou esta sexta-feira a proposta do Chega para a constituição de uma comissão eventual sobre a alegada "interferência política abusiva no sistema bancário" por parte do primeiro-ministro, que contou apenas com os votos favoráveis do proponente e da Iniciativa Liberal.

O partido propunha também, no projeto de resolução, uma revisão da legislação relativa à regulação financeira e à sua autonomia, a promoção de audições "com especialistas do setor e com os atuais e antigos governadores e vice-governadores do Banco de Portugal" e ainda a promoção, junto do Ministério Público, de "novas investigações que se mostrem necessárias".

Na apresentação da proposta, o líder do Chega defendeu que "as críticas, a crise e as insinuações" do antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa "não devia deixar nenhum partido indiferente" e "deviam fazer imediatamente soar o alarme o regime democrático", garantindo que o partido "não vai desistir" até a situação estar esclarecida.



André Ventura criticou os partidos de "olhar para o lado" nesta matéria e, dirigindo-se especificamente ao PSD, afirmou que "aqueles que acham que é a fazer perguntas" que vão "obter alguma resposta de António Costa, podem esquecer ou não conhecem bem o primeiro-ministro".

Pelo PSD, Hugo Carneiro recusou e explica que não irão "abdicar de todos os direitos de colocar perguntas, de apresentar iniciativas, de requerer comisssões e tudo o que for necessário em cada momento em função das circunstâncias. O que nós não fazemos é andar a reboque do Chega".