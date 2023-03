PSD envia 14 perguntas ao primeiro-ministro sobre Banif e Isabel dos Santos

Depois das respostas do primeiro-ministro, o PSD volta a insistir e envia mais 14 perguntas a António Costa sobre a intervenção no processo de avaliação de idoneidade de Isabel dos Santos para a administração do BIC e sobre o Banif.

No final da reunião do grupo parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento revelou quais as principais questões que não estão esclarecidas.

“Relativamente à questão da idoneidade da engenheira Isabel dos Santos, perceber o porquê da intervenção do primeiro-ministro, como é que ele teve tão rapidamente conhecimento da reunião entre o então governador do Banco de Portugal e a engenheira Isabel dos Santos. E a questão do porquê da ligação desse processo à questão do BPI”, adianta.

Já em relação ao Banif, o PSD quer “perceber a intervenção do Governo, o porquê da carta enviada a 14 de dezembro à Comissão Europeia e ao Banco Central Europeu e perceber se o Governo, com a sua ação ou inação, não precipitou a resolução do banco com custos significativos para os contribuintes”.

O líder da bancada parlamentar do PSD fez este anúncio poucos minutos antes do líder do partido chegar à Assembleia da República para o lançamento de um livro sobre Sá Carneiro.

Miranda Sarmento volta a insistir que uma comissão de inquérito a este caso está em aberto, mas primeiro vai esperar pelas respostas de António Costa.

“Mantemos em aberto todas os instrumentos parlamentares que temos ao nosso dispor”, garante Miranda Sarmento, explicando que “este [procedimento] é um deles”.

“Como dissemos, quando recebemos as respostas há algumas semanas, que voltaríamos a fazer novas questões, estamos a apresentá-las. São 14. Aguardamos as respostas do senhor primeiro-ministro”, remata o líder parlamentar social-democrata.