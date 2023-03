Chega propõe Jorge Galveias para 'vice' da Assembleia da República

Jorge Galveias é o nome do deputado escolhido pelo Chega para vice-presidente da Assembleia da República. É a quarta tentativa do partido, depois de Diogo Pacheco Amorim, Gabriel Mithá Ribeiro e Rui Paulo Sousa, todos eles recusados na votação em plenário.



Este é o quarto nome escolhido e foi anunciado por André Ventura esta quinta-feira à tarde, em declarações aos jornalistas, no Parlamento. O líder do partido justifica a insistência como resposta a uma "situação anormal, caricata e indesejada".

“É uma situação absurda. Não faz sentido nenhum”, lamenta o presidente do Chega, que assume que não vai desistir de ter um nome na vice-presidência da Assembleia da República, direito que é conferido aos partidos mais votados.

André Ventura pede que o Parlamento dê um "sinal de estabilização das relações políticas e de normalização do seu funcionamento".O presidente do partido declara que caso o nome de Jorge Galveias seja também rejeitado, os restantes partidos mostram que "não é uma questão de perfil", uma vez que os quatro nomes apresentados pelo Chega são, na ótica do seu líder, "muito diferentes".

Os partidos mais votados nas eleições legislativas têm direito a colocar um deputado na vice-presidência da Assembleia da República, mas para isso o nome tem de ser viabilizado por uma maioria. Desde que o Parlamento tomou posse, em março do ano passado, os nomes propostos pelo Chega e pela Iniciativa Liberal têm sido sucessivamente rejeitados. "É o mesmo que dizer que os votos no Chega não contam", defende Ventura.

Neste momento, a Assembleia da República tem Augusto Santos Silva (PS) como presidente e Adão Silva do PSD, como vice-presidente. Sendo que os outros dois lugares de 'vice' estão por ocupar. A Iniciativa Liberal lançou o nome de João Cotrim de Figueiredo para a vice-presidência, mas depois de ter sido rejeitado, desistiu de eleger. O Chega promete insistir.