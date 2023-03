TAP. Chega quer ouvir Medina, Pedro Nuno Santos, Alexandra Reis e presidente da CMVM

O Chega anunciou hoje que quer ouvir na comissão de inquérito à TAP o ministro das Finanças, Fernando Medina, os ex-governantes Pedro Nuno Santos, Alexandra Reis e Hugo Mendes e o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo informação do partido à Lusa, são 10 os nomes que o Chega quer em audições na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, que esta tarde vai deliberar sobre os documentos a pedir.

Da lista faz parte o ministro das Finanças, Fernando Medina, o anterior ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes.

Também a antiga secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis, cuja indemnização pela saída da TAP gerou toda esta polémica, está nos pedidos do Chega, bem como o presidente da CMVM, Luís Laginha de Sousa.

O "chairman" da TAP, Manuel Beja, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener e antigo presidente do Conselho de Administração da NAV Manuel Teixeira Rolo são outros dos nomes que o partido de André Ventura quer chamar.

O Chega quer ainda a audição do presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias, e do presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes.

No passado dia 03 de fevereiro, a proposta do BE para constituir uma comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP, com duração de 90 dias, foi aprovada no parlamento, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos. .

O texto aprovado sem votos contra estabelece uma comissão parlamentar de inquérito "à tutela política da gestão da TAP" que incida em particular entre 2020 e 2022, averiguando a entrada e saída da antiga governante Alexandra Reis e as responsabilidades da tutela nas decisões tomadas.

O inquérito parlamentar à TAP é presidido pelo socialista Jorge Seguro Sanches, que terá como 1.º vice-presidente o deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira e como 2.º vice-presidente o deputado do Chega Filipe Melo.