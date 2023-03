Lula vai ao Parlamento mas não discursa nas comemorações do 25 de Abril

A Assembleia da República vai organizar uma sessão solene de boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva, anunciou hoje o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, indicando que os pormenores, como a data, ainda vão ser estabelecidos.

"Teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil, país irmão, numa sessão solene de boas-vindas, que lhe será especialmente dedicada", anunciou Augusto Santos Silva no final de uma reunião da conferencia de líderes.



De acordo com o presidente do parlamento, Lula da Silva intervirá nessa cerimónia, mas indicou que os detalhes, como a data, serão agora tratadas por si "através dos canais adequados para as relações entre os Estados e as autoridades dos Estados", sem excluir a possibilidade de essa sessão acontecer também no dia 25 de abril.



"Agora que ouvi a conferência de líderes posso dizer que evidentemente nós teremos uma sessão solene de boas-vindas dedicada ao Presidente da República Federativa do Brasil nas condições que descrevi. Agora, quanto à organização, à logística, às condições protocolares, isso é o meu trabalho e ainda temos mais de mês e meio à nossa frente", afirmou.