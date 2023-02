PSD pede acesso às comunicações entre o Governo sobre Alexandra Reis

O PSD quer ter acesso a todas as comunicações entre os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas sobre o caso Alexandra Reis e ainda as atas das reuniões em que o tema foi a gestão da TAP, a reestruturação da companhia aérea e administração desde 2020.

"A comunicação feita entre os 2 ministérios com tutela directa ou indirecta sobre a TAP, mas também todas as relações que houve não só entre membros do Governo, mas também Membros das direções gerais e dos gabinetes dos respetivos ministérios”, revelou o deputado Paulo Rios de Oliveira.

"Sabemos que houve comunicações absolutamente fundamentais que foram formuladas por meios muito pouco usuais face à gravidade do que estava em causa, nomeadamente o uso do WhatsApp ou outros” concluiu o deputado em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

O PSD quer ainda que seja enviada à comissão de inquérito o relatório preliminar da Inspeção geral de finanças que analisou a indemnização de 500 mil euros pagas a Alexandra Reis.

Em declarações aos jornalistas, o deputado Paulo Rios de Oliveira diz que neste caso os deputados conhecem os factos, mas é preciso saber como é que se chegou à indemnização a Alexandra Reis.

"Como é que alguém soube e não fez nada? E principalmente, como é que estes protagonistas todos permitiram o desfecho, porque os atropelos, que são vários”, questiona o deputado social-democrata.

O PSD quer avaliar todos aqueles que falharam politicamente e defende que devem ser retiradas consequências.

"Receamos - e não queremos permitir que isso aconteça - que tudo se fique pela punição daqueles que funcionalmente falharam. Os que funcionalmente falharam terão que ser punidos e avaliados nessa perspetiva. E os que falharam politicamente? Esses também têm que, verificados os factos, retirar consequências”, assegura o deputado social democrata.

OS 42 documentos pedidos pelo PSD no âmbito da comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP, são endereçados ao governo, à TAP e à Parpública.