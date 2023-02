25 de abril. Chega vai organizar manifestação contra visita de Lula

O líder do Chega anunciou uma manifestação contra a visita do Presidente do Brasil a Portugal, considerando uma "provocação desnecessária e gratuita" se este vier a discursar na sessão solene do 25 de Abril.

Em conferência de imprensa na sede nacional do Chega, André Ventura defendeu que um eventual discurso, no parlamento, de Lula da Silva na sessão solene do 25 de abril envergonha. "Fazer isso no dia da nossa democracia, num dia que não é de esquerda nem de direita, é de todos, é uma provocação desnecessária, é abrir um conflito latente num dia que devia ser de festa e que devia ser máximo consenso", defendeu.

Ventura considerou que um discurso de Lula da Silva na sessão solene do 25 de abril seria "trazer uma contaminação externa" e "o conflito mesmo para dentro da Assembleia da República" e sublinhou que, caso tal aconteça, o Chega irá responder de forma "firme e frontal".

"Manter-nos-emos nos nossos lugares, mas agiremos em conformidade, e confrontaremos o Presidente brasileiro com aquilo que entendemos, tendo ele a oportunidade de, discursando, dizer também o que pensa e o que quererá dizer sobre esta matéria", sublinhou.

O líder do Chega apelou assim a que o PS tenha "bom senso" e que o presidente da Assembleia da República e a conferência de líderes não agendem o discurso de Lula da Silva para o dia 25 de abril.

"Não vejo quem possa sair a ganhar com isto, mesmo o próprio Governo. Acho que todos vamos perder com isto, sobretudo num dia em que os principais dignitários do país estão dentro do plenário, as principais figuras do aparelho judicial, do aparelho militar, convidados estrangeiros, o setor diplomático... E vamos dar esta imagem do país, que não somos", disse.

Caso o discurso de Lula da Silva ocorra numa sessão que não a do 25 de abril, André Ventura disse que não sabe se o seu partido marcará presença, mas, caso o faça, a "reação será muito mais serena, e muito mais amigável".

Independentemente desse discurso, André Ventura anunciou nesta conferência de imprensa que o Chega está a contactar membros da comunidade brasileira em Portugal para organizar uma manifestação no dia em que o Presidente brasileiro discursar no parlamento. "Quero deixar isto muito claro: Luiz Inácio "Lula" da Silva não vai ter a vida facilitada em Portugal. Vamos promover, divulgar, organizar, transportar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esta seja a maior manifestação de sempre contra um chefe de Estado em Portugal, de visita às instituições portuguesas", referiu.

Segundo André Ventura, "se for preciso", o Chega colocará "toda a gente à volta da Assembleia da República nesse dia, a protestar e a mostrar que o tipo de política e de alianças com Lula da Silva não prestigiam a democracia, destroem a democracia portuguesa".

Ventura deixou ainda críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, acusando-o de ter feito "uma tentativa de normalização" do Presidente brasileiro, ao "trazer à colação" o ex-chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva por ter feito "rasgados elogios" a Lula da Silva.