"É preciso levar o país a sério". Mortágua é candidata à liderança do BE

Mariana Mortágua apresentou, esta segunda-feira, a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda.

No discurso de apresentação da sua candidatura, Mortágua começou por lançar farpas à "maioria absoluta do Partido Socialista" que "não cumpre aquilo que prometeu".

"O PS quis poder absoluto", acrescenta, garantindo que o "programa da maioria é um programa de desigualdades". O resultado? Um país "corrompido pela corrupção". "A maioria absoluta não foi mais que arrogância, intransigência e instabilidade", reforça.

Mariana Mortágua agradeceu, também, o contributo de Catarina Martins, dizendo que o "percurso de consistência" do partido "tem a marca" da agora ex coordenadora do BE. Foi ela, diz, que "abriu novos caminhos" para o partido e "criou confiança popular". "Contamos com ela", assegura.

Para Mortágua, as razões do percurso do partido até aqui confirmam-se. "Só uma alternativa à esquerda pode criar respostas" para quem está exasperado, reitera. "É preciso levar o país a sério". Defende que "a política do medo não pode vencer" e que o Bloco de Esquerda quer "apresentar uma alternativa à escolha péssima entre o mau e o pior".

"O compromisso do Bloco é com quem trabalha. Queremos um país justo, de respeito por todas as pessoas, sem excepção. É por tudo isto que sou candidata. Respondo sim", rematou.