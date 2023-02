​“Ministro às aranhas”. PSD quer Costa a negociar com professores

O PSD quer o primeiro-ministro, António Costa, a negociar com os sindicatos de professores, porque o ministro da Educação, João Costa, “anda às aranhas”.



Em declarações à Renascença, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, considera que o ministro da Educação tem revelado incapacidade para resolver o problema e devolver a tranquilidade às escolas portuguesas.

“O ministro da Educação está completamente às aranhas, sem saber o que fazer e era bom, já era tempo, que o Sr. primeiro-ministro tomasse as rédeas deste dossier e resolvesse o problema, porque no final do dia é a ele que compete chefiar o Governo, mas a verdade é que temos um primeiro-ministro cada vez com menos autoridade política”, afirma Hugo Soares.

O PSD considera mais um sinal da situação caótica em que está o Governo as declarações do ministro da Educação, admitindo que o executivo está a fazer contas para ver até onde pode ir na recuperação do tempo de serviço congelado dos professores.