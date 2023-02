Mariana Mortágua apresenta segunda-feira candidatura à liderança do BE

A deputada Mariana Mortágua vai apresentar, na segunda-feira, a sua candidatura à liderança do Bloco de Esquerda (BE).

A conferência de imprensa em que Mariana Mortágua vai confirmar que está na corrida ao lugar de Catarina Martins foi anunciada este domingo, depois da reunião da Mesa Nacional do partido.

A declaração de Marina Mortágua está marcada para as 10h30, na sede do Bloco de Esquerda, em Lisboa.

A Convenção Nacional do Bloco de Esquerda está agendada para 27 e 28 de maio, em Lisboa.



Catarina Martins anunciou, a 14 de fevereiro, que não se recandidata ao cargo de coordenadora do Bloco de Esquerda na próxima convenção nacional do partido.



A mulher que liderou o BE na última década diz que sai neste momento para "promover renovação" no partido e, com isso, "multiplicar a energia do Bloco".

"O que me fez decidir neste momento foi pensar que é agora que o Bloco deve começar a preparação da mudança política que já aí está", acrescenta.