Demissão de Medina? “Não podemos antecipar conclusões do relatório”, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirma que o ministro das Finanças deve tirar conclusões do relatório sobre a indemnização paga pela TAP a Alexandre Reis, mas não esclarece se em cima da mesa pode estar a demissão de Fernando Medina.



Depois de no sábado ter comentado o projeto de parecer do Instituto-Geral de Finanças (IGF), que aponta irregularidades no caso dos 500 mil euros pagos pela TAP à ex-gestora, Marcelo Rebelo de Sousa voltou este domingo ao tema, em Coimbra, à margem de uma iniciativa da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

Questionado pelos jornalistas se demissão do ministro das Finanças pode ser uma conclusão a tirar, o Presidente da República respondeu que “não podemos antecipar quais são as conclusões do relatório”.

“Portanto, vamos esperar pelas conclusões do relatório e pela decisão do Sr. ministro das Finanças sobre as conclusões definitivas do relatório”, acrescentou o Presidente da República.