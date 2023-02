BE reúne Mesa Nacional para balanço do mandato

A Mesa Nacional do BE reúne-se, este domingo, para fazer um balanço do seu mandato que termina na convenção do final de maio, e debater alterações aos estatutos e ao regimento dessa reunião magna.

"A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se este domingo, em Lisboa. Será feito um balanço do mandato da Mesa Nacional, que termina na Convenção marcada para os dias 27 e 28 de maio", adiantou fonte oficial do BE à agência Lusa.

Esta Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, estava já prevista no calendário da reunião magna, segundo o qual este órgão "discute e vota propostas de alteração aos Estatutos e proposta de Regimento da XIII Convenção".

De acordo o mesmo calendário, segunda-feira às 17h00 é a data limite para a entrega das moções de orientação à Comissão Organizadora da Convenção.

A ainda coordenadora do BE, Catarina Martins, - que já anunciou que vai deixar a liderança bloquista na XIII Convenção de 27 e 28 de maio - faz hoje à tarde a habitual conferência de imprensa para apresentar as conclusões deste órgão.

Em 14 de fevereiro, Catarina Martins anunciou que iria deixar a liderança do partido na próxima convenção bloquista, tendo nessa conferência de imprensa manifestado "absoluta tranquilidade" de que há pessoas "com capacidade, força e preparação" para a substituir no cargo, esperando uma convenção com "soluções de unidade no partido".

A deputada e dirigente bloquista Mariana Mortágua deverá ser candidata à liderança bloquista, soube a agência Lusa junto de fonte do partido.

Também uma plataforma unitária subscrita por nomes como o histórico da UDP Mário Tomé, o antigo deputado Carlos Matias ou Rui Cortes, do movimento Convergência vai apresentar uma moção à convenção, concorrendo assim à liderança.

Catarina Martins está à frente dos destinos do partido desde novembro de 2012, na altura em parceria com João Semedo, quando foram eleitos coordenadores do Bloco de Esquerda, então numa inédita liderança "bicéfala", modelo abandonado dois anos depois, na Convenção Nacional seguinte, em 2014.