PCP vota contra solidariedade com a Ucrânia. "É tão absurdo como caricato”, critica ministro

O parlamento aprovou esta sexta-feira um voto de "total solidariedade com a Ucrânia e o povo ucraniano", apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e que contou com o voto contra do PCP, que decidiu apresentar o seu próprio voto em que condenava o "caminho de ingerência, violência e confrontação" entre Ucrânia e Rússia.

A declaração dos comunistas mereceu mesmo um comentário do próprio ministro dos negócios estrangeiros, João Gomes Cravinho.

“Esta recusa em olhar de frente para o que se passou ao longo deste ano é lamentável. É tão absurdo como caricato”, disse o governante.

No voto de solidariedade para com o povo ucraniano, todos os partidos e deputados únicos votaram a favor, à exceção do PCP. Já o voto do PCP foi "chumbado" por todos os outros partidos.

Os dois textos foram votados no dia em que se assinala um ano desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e em que a Assembleia da República organizou um debate temático sobre a situação no país.

No voto, o parlamento lamentava "profundamente os muitos milhares de vítimas da guerra - vítimas mortais, pessoas feridas ou refugiadas - e a destruição de cidades, infraestruturas e bens" e saudava a Ucrânia e o seu presidente, Volodymyr Zelensky, "cuja ação heróica em defesa da liberdade e da soberania representa a defesa da paz e segurança na Europa e dos valores europeus".