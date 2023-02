TAP. PS quer ouvir vice do PSD e ex-secretária de Estado do Tesouro de Passos Coelho

O Partido Socialista (PS) vai chamar ao Parlamento o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, que foi secretário de Estado no Governo de Pedro Passos Coelho, responsável à data pela privatização da TAP.

A informação foi avançada esta quinta-feira por Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS.

"Apresentaremos novo requerimento na próxima semana para ouvir o antigo secretário de Estado da Economia, Miguel Pinto Luz, a ex-secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, e o presidente da ParPública que, naquela noite/madrugada, 12 dias depois de esse Governo [de Passos Coelho] ter tomado posse e dois dias depois de ter caído aqui [na AR] com uma moção de rejeição, assinaram o contrato com o senhor [David] Neeleman e com o senhor Humberto Pedrosa."

É por esse motivo, indicou Eurico Brilhante Dias, que o PS pretende ouvir as três pessoas no Parlamento.

Esta semana, a Comissão Parlamentar de Economia aprovou, por unanimidade, o pedido do PS para ouvir os antigos governantes António Pires de Lima e Sérgio Monteiro sobre o mesmo tema.

O PS exige esclarecimentos sobre o processo de privatização da TAP em 2015, argumentando que em causa está a utilização de dinheiro da própria TAP, e de contratos da TAP, para financiar a entrada de um operador privado na companhia aérea nacional.