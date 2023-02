​Educação. PSD quer regresso das provas no 4.º e 6.º anos

O PSD quer acabar com as atuais provas de aferição e introduzir avaliação externa com provas de aferição no 4.º e no 6.º anos de escolaridade. O partido de Luís Montenegro defende que estas avaliações devem ser conhecidas até ao final do ano letivo para permitir avaliar as competências e os conhecimentos dos alunos.



Em declarações à Renascença, o deputado António Cunha, coordenador na Comissão de Educação, diz que o Governo acabou em 2016 com a possibilidade de ter informação estatística sobre resultados dos alunos e não se consegue avaliar o desempenho dos estudantes.

“O PSD defende o regresso às provas de aferição no final do 4º e do 6º ano. Consideramos que o Governo desmantelou os instrumentos de avaliação externa, quebrou a informação estatística que vinha sendo acumulada desde 2001 e, por isso, não conseguimos avaliar o desempenho dos alunos”, adianta o deputado social-democrata António Cunha.

No projeto-lei do PSD, que vai ser discutido esta quarta-feira na Assembleia da República, é defendido, ainda, que as classificações obtidas nas provas no 4º e 6º anos devem ser utilizadas para ponderar a classificação final, de acordo com a opção da escola ou agrupamento de escolas.