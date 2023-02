Fernando Medina nega conhecimento e veracidade de "alegações" de fraude e abuso de poder

O ministro das Finanças diz não ter conhecimento de "quaisquer alegações" de crimes de participação económica em negócio e abuso de poder.

Na sequência de uma notícia da TVI, que aponta que o responsável pela pasta das Finanças deve ser constituído arguido na acusação do Ministério Público, Fernando Medina refere, citado num comunicado oficial, de que as alegações "a existirem, são totalmente falsas".

A TVI noticiou esta segunda-feira que o ministro pode ser constituído arguido por crimes de participação económica em negócio e abuso de poder, como consequência de ter sido denunciado por envolvimento no caso de viciação das regras da contratação pública do histórico do PJ Joaquim Morão para gerir obras públicas na Câmara de Lisboa.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, em janeiro,, buscas na Câmara de Lisboa no âmbito de uma investigação a um alegado saco azul do Partido Socialista, durante o mandato de Fernando Medina.

“Não tenho conhecimento de qualquer investigação sobre o tema referido. Os processos de contratação da Câmara Municipal de Lisboa eram instruídos pelos serviços competentes para contratação, no cumprimento das normas aplicáveis”, respondeu Fernando Medina, na altura, à TVI/CNN Portugal