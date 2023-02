PCP propõe unidade de missão para ajudar na revisão do regime das custas judiciais

O PCP propôs a criação de uma unidade de missão para "habilitar a Assembleia da República e o Governo" a rever o regime legal das custas judiciais, com membros indicados pelos grupos parlamentares e elementos do setor da Justiça.

Na exposição de motivos do diploma, o PCP recorda que o acesso à justiça está previsto na Constituição, mas considera que "a insuficiência de meios económicos afasta a maioria dos cidadãos do recurso aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos".

"Esta situação é inaceitável e tem de ser alterada. O PCP considera essencial baixar significativamente o valor das custas judiciais e alargar os critérios para a sua isenção", defende-se no diploma.

No entanto, o PCP considera que "não basta à Assembleia da República recomendar ao Governo que faça aquilo que também é sua responsabilidade fazer". .

"A revisão do regime das custas judiciais, pela sua complexidade e implicações, deve contar com a reflexão dos operadores judiciários e com a contribuição de juristas com conhecimentos aprofundados sobre a matéria em causa, tendo nomeadamente em conta a importância social de garantir o acesso aos tribunais e o impacto das medidas a tomar no sistema de Justiça", consideram os deputados comunistas.

Por isso, justificam, o PCP entende que "a decisão legislativa a tomar pela Assembleia da República deve ser precedida de um estudo aturado a levar a cabo por uma unidade de missão especialmente criada para o efeito".

Esta unidade de missão funcionaria junto da Assembleia da República e teria como missão fazer uma reflexão sobre o tema e, "se o entender, apresentar propostas legislativas", devendo num prazo de seis meses entregar um relatório ao presidente do parlamento com "as alterações ao regime legal das custas judiciais que a unidade de missão considere necessárias". .