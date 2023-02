PS rejeita afirmações de Montenegro e Moedas sobre "imigração "a la carte"" e quotas

"Rejeitamos e rejeitaremos sempre uma imigração que parece ser proposta agora pelo líder do PSD, que é a imigração "a la carte", ou proposta pelo engenheiro Carlos Moedas, que é "voltemos às quotas"", afirmou hoje a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, em Lisboa, na sessão de encerramento do Fórum das Migrações dedicado ao tema "Defender as Pessoas, Responder com Inclusão e Solidariedade", organizado pelo PS.



Na semana passada, a propósito do incêndio na Mouraria que matou duas pessoas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), defendeu que se deve estabelecer limites por setores à imigração e criticou que seja possível atualmente a entrada de imigrantes em Portugal sem contrato de trabalho. .

Já o líder do PSD, Luís Montenegro, considerou que o país deve receber imigrantes "de forma regulada" e "procurar pelo mundo" as comunidades que possam interagir melhor com os portugueses.

Ana Catarina Mendes recordou, "para o caso de terem estado distraídos", que o PS terminou "mesmo com as quotas na lei da imigração", por acreditar "que Portugal pode e deve acolher o mundo, e que Portugal não é o "orgulhosamente sós", [expressão utilizada por António Oliveira Salazar em 1965, referindo-se à ofensiva portuguesa nas então colónias portuguesas em África, numa altura em que outros países já estavam na descolonização] mas é "orgulhosamente nós"".