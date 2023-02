Marcelo condecorou empresário que deve dois milhões de euros ao Fisco

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou em janeiro um empresário do setor da restauração com uma dívida ao Fisco de cerca de dois milhões de euros, avança o “Correio da Manhã”.

Adriano Correia Cardoso recebeu de Marcelo a Medalha da Ordem do Mérito, após proposta do Conselhos das Ordens Honorificas Portuguesas, pela ajuda que os seus restaurantes deram ao Hospital de São João, no Porto, durante a pandemia de Covid-19.

Ao jornal, a Presidência da República indicou que irá “verificar [se existe] algum impedimento legal relativamente à matéria da condecoração”, referindo que a condecoração a Adriano Cardoso foi “baseada em informações transmitidas por uma personalidade do Porto, professor universitário e diretor num hospital”

Já o empresário do Porto garantiu que a situação está “resolvida” e que pagou “sempre” os seus impostos. O seu nome consta na lista de devedores ao Fisco, com uma dívida superior a um milhão de euros, mas o próprio assume que a mesma ronda os dois milhões.