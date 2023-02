Programa "Mais Habitação" parece "plano à Mortágua", diz Álvaro Beleza

O presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), Álvaro Beleza, acusa o Governo de "populismo" ao querer impor limites nas rendas para novos contratos de arrendamento.

Para o socialista, a medida que faz parte do pacote “Mais Habitação” não é o caminho para solucionar a crise no setor.

“Isso é populismo. Isso é agradar as pessoas. É facilitar a vida. Vamos congelar as rendas. Toda a gente quer uma renda congelada”, criticou Álvaro Beleza que, durante a conferência “Conversas na Bolsa”, no Palácio da Bolsa, no Porto, recordou o fracasso de medida semelhante adotada durante a 1.ª República.

“Na altura o que aconteceu aos centros das cidades? Os inquilinos empobreceram, os senhorios empobreceram, não puderam fazer obra e as cidades degradaram-se”, apontou.