Habitação. Autarcas do PSD com dúvidas constitucionais sobre plano de Costa

O presidente dos Autarcas Social Democratas (ASD), Hélder Sousa Silva, acredita que roçam a inconstitucionalidade alguns pontos essenciais do plano Mais Habitação, anunciado por António Costa.

Hélder Sousa Silva diz que vai pedir ao PSD - com recurso aos seus constitucionalistas - para que analisem as medidas anunciadas pelo Governo e, se for caso disso, levar o assunto ao Tribunal Constitucional.

“Há questões de fundo, como o arrendamento compulsivo, que é do tempo do PREC, do tempo do Vasco Gonçalves; condicionar as rendas; a isenção das mais-valias, que afeta claramente a concorrência e a execução de obras coercivas”, afirma o presidente dos ASD, em declarações à Renascença.