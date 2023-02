Costa diz que "não há condições" para devolver tempo de serviço aos professores

Portugal não tem condições para devolver o tempo de serviço aos professores, afirma o primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à TVI.

António Costa argumenta que "se dessemos todo o tempo perdido significaria 1.300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos".

"Não vejo que o país tenha condições para acrescentar 1.300 milhões de euros de despesa permanente para todo o sempre", declarou o primeiro-ministro, sobre uma das principais reivindicações dos professores.



António Costa entende a contestação no setor da Educação, mas afirma que a sua "obrigação não é chegar a acordo com os sindicatos, é resolver os problemas dos professores e do país".

O primeiro-ministro afirma que "a classe dos professores acumulou 15 anos de frustração" e sublinha que o Governo "não é insensível" à questão da progressão na carreira.