Costa diz que "não há condições" para devolver tempo de serviço aos professores

António Costa entende a contestação no setor da Educação, mas afirma que a sua "obrigação não é chegar a acordo com os sindicatos, é resolver os problemas dos professores e do país".

O líder do Governo explicou também que os programa(...)

Nesta entrevista à TVI, António Costa detalhou as novas medidas do Governo para tentar combater a crise no acesso à habitação.

O primeiro-ministro esclareceu que as casas subarrendadas pelo Governo aos senhorios vão ser depois sorteadas para os inquilinos, "por uma questão de Justiça".

António Costa refere que o Estado pagará a renda ao senhorio e depois fará um concurso para subarrendar as propriedades.

"Há muitas casas, mais de 700 mil, que estão desocupadas. Desse universo, há casas de diferentes tipologias e situações. Muitas vezes os senhorios não têm confiança no mercado para colocarem as casas no mercado. É importante dar uso a estas casas", defende.