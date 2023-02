PSD quer grupo de trabalho no Parlamento para avaliar vulnerabilidade sísmica

O PSD quer criar no Parlamento um grupo de trabalho para avaliar a vulnerabilidade sísmica.

O requerimento vai dar entrada esta quarta-feira na Assembleia, no dia em que estão marcadas audições, a pedido dos social democratas, a especialistas do Instituto Superior Técnico, do LNEC, da Ordem dos Engenheiros, sobre este mesmo tema.

O deputado Luís Gomes diz à Renascença que o objetivo é avaliar que normas existem no que toca à prevenção e o que é necessário alterar.

"Não legislar por legislar, nem legislar para aumentar mais a burocracia que temos, mas que faça algum sentido... para reforçar este tipo de precauções e intervenções futuras em edifícios que já existem", diz Luís Gomes.

Em declarações à jornalista Manuela Pires, o deputado do PSD Luís Gomes diz que é preciso fiscalizar se a lei está ou não a ser cumprida.



"O papel do Parlmento é fiscalizar. Queremos fiscalizar se a legislação vigente anti-sísmica está a ser cumprida nas grandes intervenções de obras públicas ou não", explica. "Este é um papel que cabe também ao Parlamento e é um papel que queremos para este grupo de trabalho, para que possa fazer uma reflexão e uma avaliação da forma como a legislação tem vindo a ser implementada", remata.