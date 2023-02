Costa garante a Marcelo que PRR está a ser cumprido no prazo previsto

António Costa indicou esta quarta-feira que cada euro do Plano de Recuperação e Resiliência se vai traduzir num crescimento de 5,30€ do Produto Interno Bruto (PIB), considerando “muito provável” que Portugal venha a recorrer a mais verbas devido à inflação, para permitir "cobrir os custos" de instituições de solidariedade social ou de municípios.

De acordo com o estudo do Ministério das Finanças citado pelo primeiro-ministro, o PRR terá um impacto económico “que supera em muito os 16,6 milhões de euros que já estão alocados”.

Em jeito de balanço da execução do plano, do Governo para o Presidente da República, Costa deixou a ressalva de que, se o PRR não está a ser cumprido com mais rapidez é devido a “vicissitudes”, como uma que foi criada pelo próprio Marcelo.

“Há vicissitudes legislativas, próprias de uma sociedade democrática. Uma das reformas fundamentais é a do sistema das ordens profissionais, que depois de ter sido aprovada na Assembleia da República, está neste momento pendente de apreciação no Tribunal Constitucional e é absolutamente vital para a liberalização da economia”, disse, em referência ao envio do diploma para o TC.

Costa indica que, por isso, é necessário “ajustar o ritmo de cumprimento” para “garantir que tudo esteja pronto no tempo certo”.

Neste momento, 70% das verbas do PRR estão contratualizadas, sendo que a Comissão Europeia já autorizou 30% das verbas.