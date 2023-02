Refugiados esperam meses por estatuto. IL quer explicações do MAI e SEF

A IL lembra que a anunciada remodelação do SEF, em consequência de vários casos, cujo mais mediático foi o homicídio do ucraniano Ihor Homeniuk, espancado até à morte por três agentes deste serviço, no aeroporto de Lisboa, ainda está por concretizar.

Recorde-se que no âmbito da reestruturação do SEF, adiada até à criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), as competências policiais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras passam para a PSP, GNR e PJ, enquanto as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela APMA e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

A reestruturação do SEF foi decidida pelo anterior Governo e aprovada na Assembleia da República em novembro de 2021. Já foi adiada por duas vezes, mas o ministro José Luis Carneiro assegura que essa reestruturação vai acontecer até março de 2023.