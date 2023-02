PSD quer um choque de oferta de habitação

O PSD antecipa-se ao governo e, a dois dias do Conselho de Ministros dedicado à habitação, Luís Montenegro apresenta um pacote de medidas para o sector da habitação que aposta num choque de oferta que os portugueses possam pagar.



Em declarações à Renascença, o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro revela algumas das propostas social-democratas que passam por aumentar a oferta que tem de ser feira pelo sector privado, mas também pela entrada no mercado de imóveis devolutos e pela remoção de alguns obstáculos e de custos que envolvem a construção.

“Um choque de oferta, a remoção de obstáculos administrativos e financeiros, injeção de imóveis devolutos no mercado, aceleração do PRR, e defendemos a iniciativa privada na construção e reabilitação, ao mesmo tempo a construção pública e as cooperativas”, revela Leitão Amaro.

O PSD entende que, para além destas medidas, é preciso tomar outras que tenha efeito imediato porque os portugueses estão com muita dificuldade, quer em comprar casa quer em pagar rendas ou prestações de empréstimo. Luis Montenegro vai por isso apresentar medidas transitórias para garantir o acesso à habitação.

“Vamos apresentar medidas para esse aumento da oferta, mas como isso demora tempo, é preciso, transitoriamente reforçar os mecanismos de apoio à procura, isso quer dizer, às pessoas que não estão a conseguir pagar os créditos à habitação ou as rendas que estão cada vez mais elevadas”, adianta o vice-presidente do PSD.

O PSD entende que a política do governo para a habitação é um fracasso e aponta a fraca execução o PRR nesta área e a ideia de que a oferta pública resolve todos os problemas.



“Este pacote reformista e ambicioso que o PSD vai apresentar marca uma diferença muito significativa da política socialista que fracassou porque não tem execução, basta ver a fraca execução do PRR, para além disso o governo considera que está convencido que se resolve o público, a habitação pública é importante, mas não chega”, critica António Leitão Amaro.

O líder do PSD vai divulgar o pacote de mais de 40 medidas para a habitação no encerramento do Colóquio que se realiza em Lisboa esta terça-feira.

O PSD faz este primeiro colóquio dedicado á habitação para se “debruçar sobre as políticas em matéria de habitação, num contexto em que milhares de famílias não têm uma habitação condigna e é cada vez mais difícil, sobretudo aos mais jovens, pagar uma casa, em particular, nas áreas metropolitanas”.

O debate, que irá decorrer em Lisboa, conta com o líder do partido e dois vice-presidentes do PSD Miguel Pinto Luz e António Leitão Amaro.

O PSD convidou ainda para este colóquio, a vereadora da habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta; o antigo deputado do PSD e antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Vitor Reis; Álvaro Santos, antigo presidente da Porto Vivo; e Hugo de Almeida Vilares, professor da Faculdade de Economia do Porto.