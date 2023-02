Mariana Mortágua é vista como hipótese “natural” para suceder a Catarina Martins

Mariana Mortágua é das dirigentes do Bloco de Esquerda mais próximas da atual coordenadora do partido e é vista pelo núcleo duro da direção como a hipótese mais "natural" para sujeitar-se a votos na Convenção marcada para maio, perante a recusa de Catarina Martins em recandidatar-se à liderança.

À Renascença é salientado que a vice-presidente da bancada parlamentar bloquista é a solução "natural", sendo que a estratégia é avançar para a liderança "quem está melhor preparado para a função". E, nesta linha, Mariana Mortágua cumpre o perfil, sendo uma das dirigentes mais próximas de Catarina Martins.

Mariana Mortágua é vice-presidente da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda, estando sobretudo dedicada aos temas relacionados com as finanças, e sobressaiu durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Novo Banco.