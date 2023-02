Mariana Mortágua é "extraordinária" para liderar o BE, diz Catarina Martins

Mariana Mortágua é "extraordinária" e "um bom nome" para liderar o Bloco de Esquerda (BE), mas também há outros militantes do partido com valor, afirma Catarina Martins, em entrevista à RTP.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou esta terça-feira que não se vai recandidatar à liderança na próxima convenção do partido, em maio, e Mariana Mortágua foi já apontada como provável candidata.

“A Mariana é seguramente um bom nome" e "é extraordinária, tem características que todos conhecem”, declarou a líder bloquista, em entrevista à RTP.



"Também digo que há no Bloco de Esquerda várias pessoas fundamentais para desempenhar estas funções e acho que em conjunto somos capazes das melhores das soluções", acrescentou.

Catarina Martins diz que vai "continuar em todas as lutas" do Bloco, mas não esclarece se vai continuar como deputada na Assembleia da República, depois da Convenção do BE de 28 de maio, nem se avança para o Parlamento Europeu nas eleições do próximo ano.

A coordenadora do Bloco vai deixar a liderança do partido ao fim de uma década. Na RTP, Catarina Martins garantiu que o “desaire eleitoral" das legislativas de 2022 "não foi decisivo para sair”.