Habitação. PSD propõe medidas e pede ao Governo que ponha de lado “vertigem ideológica”

O presidente do PSD apresentou esta terça-feira um pacote com cerca de 40 medidas para a habitação, muitas das quais passam pelo desagravamento fiscal para facilitar o acesso à habitação.

Eliminar o IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), o imposto de selo na compra de casa para habitação permanente ou reforçar os descontos no IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) familiar, são algumas das propostas apresentadas por Luís Montenegro para facilitar o acesso à habitação.

O documento “Um Novo Caminho para a Habitação” propõe ainda a criação de uma dedução extraordinária à coleta em sede de IRS, para os juros pagos no crédito à habitação, uma medida com carater transitório para vigorar apenas este ano e em 2024.

O PSD quer também criar um subsídio de arrendamento pelo menos para os mais jovens e os mais velhos, apostando, por outro lado, no agravamento do IMI para imoveis devolutos, assim como um reforço dos incentivos para colocar no mercado casas que estão devolutas.