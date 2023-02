Gonçalo Caleia Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura

Vice-presidente do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Gonçalo Caleia Rodrigues é o primeiro governante a ser nomeado após responder ao questionário de verificação prévia. Anunciado há um mês, o questionário do Governo contém 36 perguntas sobre a situação penal, fiscal e patrimonial de nomes convidados por António Costa para o seu executivo.

Em comunicado divulgado no site oficial de Belém é referido que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta do primeiro-ministro, António Costa, e que a posse terá lugar esta quarta-feira, pelas 17h45, no Palácio de Belém.

Polémica com ex-secretária de Estado

Gonçalo Rodrigues substitui no cargo de secretário de Estado da Agricultura Carla Alves, que se demitiu um dia após tomar posse, após ter sido noticiado que tinha diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais.

No final do mês, o Governo fez uma remodelação da orgânica do executivo, extinguindo momentaneamente o cargo, esclarecendo que se tratava apenas de uma formalidade e que “decreto de lei não extingue” a secretaria de Estado.

No mesmo dia, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) criticou a "falta de sentido de Estado" da decisão, indicando que o fim do cargo significava que o Governo estava a "preparar o fim do Ministério".

[notícia atualizada às 19h48]