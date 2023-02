Catarina Martins deixa liderança do Bloco de Esquerda

Catarina Martins não se recandidata ao cargo de coordenadora do Bloco de Esquerda na próxima convenção nacional do partido.

O anúncio foi feito pela própria, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Catarina Martins diz que sai neste momento para "promover renovação" no partido e, com isso, renovar "a energia do Bloco".

No entanto, assegura que não abandona o partido. "Garanto que não vou andar por aí. Eu estou aqui, eu sou daqui. Vou estar em todas as lutas. É com muita confiança que olho para o futuro do partido".

"Acho que este é o momento" para mudar de liderança, defende, não apresentando nenhuma alternativa para o seu cargo e escusando-se a falar de outros assuntos.

Catarina Martins esteve cerca de dez anos à frente do partido.

[Notícia atualizada às 11h06 de 14 de fevereiro de 2023]