“Danos são irreparáveis”. Partidos reagem ao relatório sobre abusos na Igreja

Com a divulgação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica sucedem-se as reações partidárias ao documento.

O partido Iniciativa Liberal foi o primeiro a reagir. O presidente do partido, Rui Rocha, escreveu no Twitter que "os abusos hoje revelados constituem um gravíssimo atentado à liberdade e à integridade física e psicológica”.

Rui Rocha reconheceu que “os danos são irreparáveis”, mas sublinhou a necessidade de “garantir a compensação possível e assegurar que estas situações são prevenidas, identificadas e condenadas sempre que não for possível impedi-las”.

"Não há espaço para o abuso e para a violência numa sociedade justa e democrática. É sempre intolerável, mas é particularmente infame quando se exerce a partir de uma posição de poder sobre vítimas indefesas", criticou.