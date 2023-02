Professores. Montenegro quer recuperação "do tempo possível" de serviço

Luís Montenegro deixou, este domingo, um recado ao ministro da Educação e a António Costa. O presidente do PSD defendeu que o Governo não pode ignorar o que se passa na Educação e que é preciso arranjar uma solução.

O presidente do PSD discursou, este domingo, na sessão de encerramento do XV Congresso dos Trabalhadores Social Democratas, em Lisboa. No discurso, deixou claro que é preciso resolver rapidamente o problema da educação, não como uma paixão que rapidamente se transforma em paixoneta mas valorizando-a. Foi a palavra chave que elegeu.

Nessa valorização entra a negociação da carreira e a recuperação do tempo de serviço. Neste momento, os docentes e os sindicatos reivindicam seis anos, seis meses e 23 dias. Montenegro propõe a "recuperação do tempo possível" de serviço dos professores, apelando a um "equilíbrio", que seria do interesse de todos.

Para Luís Montenegro, a negociação é muito importante e deve ficar concluída o mais rapidamente possível para bem dos professores, dos alunos - que continuam a ser prejudicados sem terem aulas - e dos pais e famílias.

Posteriormente, os jornalistas ainda tentaram perguntar qual é, para Montenegro, o "tempo possível", mas o líder laranja não respondeu, remetendo posições para o debate parlamentar sobre educação, pedido pelo PSD e agendado para dia 22 de fevereiro.

Para além da Educação, Montenegro também falou sobre demografia, reivindicando medidas para que os jovens possam ter mais filhos. O social democrata também quer que se aposte numa imigração de mão-de-obra qualificada, que venha e traga a família para que Portugal tenha uma economia mais competitiva.

Ainda no campo laboral, Montenegro considerou inaceitável que o Executivo não esteja a cumprir o que assinou no Acordo de Política de Rendimentos, já que alguns princípios aprovados a semana passada no Parlamento vão prejudicar as empresas e, especialmente, os trabalhadores.

Numa sessão final de congresso cheia de recados, Lucinda Dâmaso, presidente do certame, lembrou que o PSD não pode ignorar os trabalhadores social democratas porque são eles que estão nos locais de trabalho. Pedro Roque, secretário-geral do congresso, também deixou um recado aos congressivas para que tenham atenção às novas formas sindicais, do anarquismo de esquerda ao populismo de direita, que não se sabe de onde vêm, vendo os trabalhadores apenas como instrumentos. Para Roque, é preciso estar atento e saber distinguir o trigo do joio.