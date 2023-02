PSD debate problemas da habitação e apresenta medidas

O PSD agendou um colóquio que tem como tema “O novo caminho para a habitação”, que está marcado para 14 de fevereiro, dois dias antes de o Conselho de Ministros aprovar medidas sobre habitação. Luís Montenegro adianta que o partido vai apresentar um pacote de medidas para o setor.



Na nota enviada à Renascença, o PSD adianta que o primeiro colóquio vai “debruçar-se sobre as políticas em matéria de habitação, num contexto em que milhares de famílias não têm uma habitação condigna e é cada vez mais difícil, sobretudo aos mais jovens, pagar uma casa, em particular, nas áreas metropolitanas”.

O debate, que irá decorrer em Lisboa, conta com o líder do partido e dois vice-presidentes do PSD, Miguel Pinto Luz e António Leitão Amaro.

O PSD convidou ainda para este colóquio, a vereadora da habitação da Câmara de Lisboa, Filipa Roseta; o antigo deputado do PSD e antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, Vitor Reis; Álvaro Santos, antigo presidente da Porto Vivo; e Hugo de Almeida Vilares, professor da Faculdade de Economia do Porto.

Na moção com que foi eleito, o líder do PSD, Luís Montenegro, defende “uma nova abordagem nas políticas de incentivo ao arrendamento por jovens, que reforce os apoios financeiros, estimule as soluções de partilha habitacional e não prejudique aqueles que, ao mudarem de local de trabalho, acabam no fim de uma lista de espera interminável”, pode ler-se no documento.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou esta sexta-feira que o partido vai apresentar um pacote de medidas para a habitação, dois dias antes de um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado a este setor.

“Desejo que o Conselho de Ministros cumpra a sua tarefa, que é apresentar as suas ideias, mas nós no PSD não vamos esperar, antes mesmo do dia 16, no dia 14, apresentaremos um pacote de medidas muito concreto”, adiantou Luís Montenegro, à margem da visita à 44.ª Feira do Queijo Serra da Estrela, em Celorico da Beira, Guarda.

