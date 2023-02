Iberia pode comprar TAP? Ministro só quis "atrair maior número de propostas"

Questionado por André Ventura, no Parlamento, António Costa Silva acusou o deputado do Chega de incompetência e disse que o objetivo foi atrair o maior número de interesses na compra da TAP.

António Costa Silva foi ainda questionado pelo presidente do Chega sobre o caso da ex-secretária de Estado do Turismo.

O ministro da Economia diz que Rita Marques reconheceu que não podia aceitar o novo emprego. Quanto à atribuição de utilidade turística ao empreendimento, não existiu qualquer irregularidade.

“Os serviços do Ministério da Economia sobre as questões que o senhor primeiro-ministro aqui assumiu foram verificar todos os factos e temos esse parecer desses serviços técnicos. A conclusão indica claramente que não houve irregularidades na atribuição de utilidade turística àquele empreendimento”, afirmou António Costa Silva no debate de política setorial, no parlamento.

O governante respondia às questões de André Ventura, do Chega, sobre a “responsabilidade” do Governo na “cultura de suspeição”, nomeadamente sobre o caso da antiga secretária de Estado do Turismo Rita Marques.

António Costa Silva explicou que Rita Marques “tinha o desígnio de acompanhar uma empresa com quem a própria interagiu quando era secretária de Estado e isso era uma violação da lei”, pelo que a antiga governante se “retirou desse processo”.