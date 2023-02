CM Lisboa. Gebalis sai de sede própria para pagar renda de 33 mil euros

A Gebalis, empresa municipal que gere os bairros de habitação social em Lisboa, mudou de sede no início de fevereiro deste ano. Passa de um edifício próprio para um arrendado. A nova casa da Gebalis fica no Campo Pequeno, na Rua Laura Alves em plena zona nobre da cidade de Lisboa.

Em resposta à Renascença sobre a justificação da mudança, a empresa municipal revela que vai pagar 33 mil e 500 euros por mês para ficar neste espaço que pertence a um privado.

A mudança, explica a Gebalis, acontece porque as anteriores instalações “não cumpriam a legislação em vigor no campo da saúde, higiene e segurança no trabalho, ganhando esta realidade uma importância acrescida, e ainda mais atual, com o período de pandemia/pós- pandemia que vivemos”.

Além disso, alega a empresa municipal, a mudança de sede era uma “reivindicação antiga” que já vinha sendo tema em anteriores administrações da Gebalis. As instalações eram “manifestamente insuficientes para albergar” os cerca de 100 trabalhadores, justifica a empresa.

No entanto, a mudança- que custou 45 mil euros, segundo as contas da empresa- não deve ser definitiva. Nas respostas à Renascença, a Gebalis esclarece que a intenção é que “o novo espaço seja uma solução provisória (no máximo até 5 anos)”, e que, num segundo momento, os 100 trabalhadores da empresa voltem para um espaço da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Se isso se verificar, a Gebalis vai gastar mais de dois milhões de euros em rendas.

No portal Base, onde se encontram os contratos públicos, existem alguns contratos relacionados com a mudança de sede. Os “serviços de mudança e montagem de mobiliário”, por exemplo, custaram 18 mil 855 euros, num contrato assinado com a Citymover.