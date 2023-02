Montenegro diz que falta "peso político" à ministra da Agricultura e ação no ministério

O presidente do PSD considerou hoje que falta em Portugal "uma força com vontade política clara e inequívoca e com capacidade de ação" no Ministério da Agricultura e disse que a ministra "não tem peso político".

"Eu pude comprovar, mais uma vez, que falta em Portugal uma força com vontade política clara e inequívoca e com capacidade de ação no Ministério da Agricultura", disse Luís Montenegro aos jornalistas, em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, depois de visitar um criador de gado ovino e bovino e de ter participado num encontro com agricultores, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal".

Segundo o líder social-democrata, "a maior parte dos agricultores continuam a queixar-se de excesso de burocracia, de atraso nas ajudas que são prometidas, nomeadamente para fazer face aos momentos de maior problema".

Por outro lado, considerou que falta uma aposta sobre um plano nacional de regadio de apoio à agricultura, frisando que é essencial ao futuro do país, para que a soberania alimentar seja maior e para fixar pessoas no território.

"Infelizmente, a ministra da Agricultura, é de todos reconhecido, não tem peso político, não tem vontade política, não tem tido nenhuma outra aparição que não seja estar sempre a dar justificação sobre episódios e casos que rodeiam o seu Ministério", declarou.

Também sublinhou que os portugueses continuam "sem saber quem será, se será, secretário ou secretária de Estado da Agricultura" e os agricultores e os autarcas "estão sem saber o que é que vai acontecer às Direções Regionais de Agricultura".

A partir do distrito da Guarda, Montenegro apelou ao Governo que "deixe de estar tão fechado em si próprio, tão fechado nos seus casos, tão fechado nas suas polémicas e olhe para a vida das pessoas".

"Olhe para estes milhares de agricultores que ao longo do território lutam contra grandes adversidades e que merecem apoio. Uma agricultura pujante é sinónimo de desenvolvimento do país. Uma agricultura apoiada é sinónimo de coesão territorial", disse.

Na passagem pelo concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, o presidente do PSD realçou um dado positivo ao afirmar que há jovens na região que estão a apostar na agricultura, em particular na pecuária.

Luís Montenegro está esta semana na Guarda, o sexto distrito escolhido no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", realizada na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso, de passar uma semana por mês, nos diferentes distritos do país.

A iniciativa "Sentir Portugal" do presidente do PSD arrancou na segunda-feira na cidade da Guarda, seguindo pelos vários concelhos do distrito até sexta-feira, com o objetivo contactar com a realidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, municípios e instituições.