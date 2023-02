IL quer ouvir ministros da Economia e da Ciência no Parlamento

A Iniciativa Liberal quer ouvir no Parlamento a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o ministro da Economia, António Costa e Silva, após a demissão da presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI), Joana Mendonça.

Na carta de demissão conhecida esta terça-feira, a responsável diz “já não estarem reunidas as condições para exercer o cargo e funções”, queixando-se de falta de orientação por parte da tutela e a falta de aprovação do orçamento para este ano.

Os liberais pede, assim, explicações por considerarem que a situação tem impacto no desenvolvimento de políticas públicas de inovação, nomeadamente no PRR, no Portugal 2030 e ainda ao Sistema de Incentivos fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE).