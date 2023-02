André Ventura vai convidar Luís Montenegro para reunião

O líder do Chega, André Ventura, vai propor uma reunião ao líder do PSD, Luís Montenegro.

A intenção de reunir-se com o líder do PSD foi manifestada ao final da tarde, depois de André Ventura ter estado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O líder do Chega disse aos jornalistas que foi a Belém dizer que está pronto para constituir uma alternativa.

“Caso haja eleições, antes ou depois das europeias, ou se esta maioria se dissolver por alguma razão, estamos prontos e viemos dizer que estamos prontos e queremos começar a criar essa alternativa”, declarou André Ventura.

“Todos percebem que uma alternativa que não seja de maioria de nenhum dos partidos à direita exigirá alguns compromissos. Penso que seria útil uma primeira reunião entre mim e o Dr. Luís Montenegro”, sublinha o líder do Chega.