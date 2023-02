Galamba acusa líder do BE de "desconhecer a situação" da TAP

O ministro das Infraestruturas reiterou este domingo que o bónus da presidente da TAP só vai ser pago se o plano de reestruturação for "inteiramente cumprido" e acusou a coordenadora do BE de "desconhecer por completo" a situação da companhia.

"O bónus só existe se o plano for bem-sucedido. Foi isso que foi acordado em 2021 quando a atual CEO da TAP foi contratada. O bónus só será pago se for inteiramente cumprido o plano de reestruturação", afirmou João Galamba aos jornalistas, no porto das Lajes das Flores, nos Açores.

Na sexta-feira, o ministro já tinha dito que "o Estado é pessoa de bem" e que vai cumprir o que foi acordado relativamente ao bónus da presidente da TAP, se o processo de reestruturação da companhia for bem-sucedido.

Após as declarações, a coordenadora do BE criticou a frase "muito infeliz" de João Galamba sobre o bónus da presidente da TAP, recusando um "Estado pessoa de bem para a elite do privilégio", mas que corta direitos laborais "sem pestanejar".