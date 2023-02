PS chama antigos ministros da Saúde para debater SNS

O Partido Socialista quer mostrar casos de sucesso na área da saúde e considera que as Unidades Locais de Saúde são um modelo que tem dado bons resultados e deve ser replicado no país. A primeira conferência, quês e realizará no parlamento na próxima sexta-feira vai precisamente ser dedicada às ULS, que foram criadas em Portugal quando Maria de Belém Roseira era ministra da saúde.

Em declarações aos jornalistas, o deputado Jorge Seguro Sanches explicou que nestas Unidades Locais de Saúde o tratamento é feito de forma integrada.

“O doente fica a saber que o seu tratamento é feito de forma integrada, nos cuidados de saúde primários, cuidados de saúde hospitalares ou cuidados continuados” refere Seguro Sanches.

O deputado socialista considera que este “modelo deve ser aprofundado e com intervenção de outros parceiros, apara além das autarquias que já fazem parte do processo”.

Jorge Seguro Sanches vai trazer à primeira conferencia o caso de Matosinhos, a primeira ULS a ser criada. Mas há, no país, mais sete Unidades Locais de Saúde.

“O caso da ULS do Alto Minho dedicada à oftalmologia, ou da ULS do Litoral Alentejano onde o doente crónico passa a ser acompanhado de uma forma mais próxima através dos centros de saúde” refere Jorge Seguro Sanches sobre projetos que, alguns estão em curso e outros estão ainda a ser lançados.

Para abordar estes temas, o Partido Socialista vai chamar antigos ministros da saúde. O partido quer convidar ainda outras personalidades que possam “dar um contributo para o desenvolvimento das políticas de saúde e que tenham uma visão mais próxima à do PS, no que toca ao Serviços Nacional de Saúde Universal e tendencialmente gratuito” refere aos jornalistas Luís Soares, coordenador dos deputados do partido socialista na comissão de saúde.