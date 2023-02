PSD marca debate sobre Educação para 22 de fevereiro

O líder parlamentar do PSD anunciou, esta quinta-feira, a marcação de um debate sobre Educação para o próximo dia 22 de fevereiro.

No final da reunião da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento revelou que até ao debate potestativo (obrigatório), o partido pretende apresentar “um conjunto de iniciativas legislativas”, tendo já entregado no parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas urgentes no setor da edução.

“Até ao dia 22 iremos apresentar um conjunto de iniciativas legislativas que abordem estes temas, da carreira, da atração, da redução da carga burocrática, da fixação de professores no interior e das condições de mobilidade que os professores neste momento têm”, anunciou.

Condições que, na perspetiva do PSD, “precisam ser bastante melhoradas para não termos professores a fazerem 200 ou 300 quilómetros entre a sua casa e a escola onde foram colocados”.

“Tudo isso pode ser negociado e bastante melhorado”, referiu, Miranda Sarmento.