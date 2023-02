JMJ. Quem rasgar o memorando tem de “reembolsar” as outras partes

Desde que ficou conhecido o valor que a Câmara Municipal de Lisboa vai pagar pelo altar-palco do Parque Tejo (mais de 4,2 milhões de euros), a crispação fez-se notar, sobretudo entre a autarquia lisboeta e o Grupo de Projeto liderado por José Sá Fernandes. A articulação já mudou, informalmente, quando o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia deixou claro que iria deixar de contar com Sá Fernandes e passar a comunicar diretamente com a Igreja. Independentemente da forma como se articulam as partes e comunicam, as tarefas estão bem definidas. As partes estão, no entanto, vinculadas pelo “Memorando de Entendimento para a JMJ”, um documento que contratualiza as responsabilidades e responde à pergunta: «Quem faz o quê?» Mas nesse acordo, a que a Renascença teve acesso, há uma parte que mostra que é possível fazer o memorando cair por terra. Na “Cláusula Quinta”, que se refere à duração do contrato, fica claro que o memorando pode ser “denunciado por qualquer uma das partes antes do seu término”.

Para isso é necessário um “aviso por escrito com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias”. E implica que quem o faz, esteja obrigado a “reembolsar a(s) outra(s) parte(s) de qualquer prejuízo comprovado advindo do cancelamento do mesmo.” Por outras palavras, caso alguma das cinco entidades (Fundação JMJ, Grupo de Projeto, CM Lisboa, CM Loures e CM Oeiras) queira, pode anular o acordo. Mas sujeita-se a reembolsar as restantes. Para anular o contrato, tem de fazê-lo com a uma antecedência de 180 dias antes. Esta quinta-feira, já só faltam 179 dias para começar a Jornada Mundial da Juventude. Não ficando claro se isso é sequer possível, caso alguma parte rasgasse o contrato hoje, o efeito produzido já coincidiria com o evento. Tensão Moedas-Sá Fernandes Até ao momento, nenhuma parte envolvida demonstrou (publicamente) que quer quebrar o memorando. No entanto, o passa-culpas tem sido uma constante desde que o valor do palco-altar do Parque Tejo foi tornado público. A temperatura voltou a subir esta terça-feira, depois de o vice de Carlos Moedas ter dito que “realmente , um processo onde há tanta gente, pretensos porta-vozes de projetos que em nada acrescentam, a câmara municipal tomou uma deliberação e seremos nós a coordenar aquilo que depende da câmara municipal com a Igreja, falando com a Igreja, resolveremos estes assuntos”.