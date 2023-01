Marcelo rejeita referendo sobre eutanásia. "Decisão está tomada"

Marcelo Rebelo de Sousa afasta um eventual referendo sobre a eutanásia, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado o diploma pela terceira vez.

Esta terça-feira, em Belém, o Presidente da República relembra que a Assembleia da República já recusou uma vez o referendo e não apreciou o pedido da outra vez. "É uma decisão que já foi tomada. Está tomada."

Apesar dos chumbos sucessivos, Marcelo valoriza o "diálogo institucional muito rico" entre o Tribunal Constitucional e o Parlamento sobre a matéria. Nestas declarações fala de uma interação que, ao longo de cinco anos, se mostrou "própria de um sistema democrático".



"Desse diálogo tem surgido um processo natural, sem dramas, sem crispações, num tema que é sensível, que divide a sociedade portuguesa, mas em que tem havido a preocupação de não o dramatizar. Parece-me que é assim que deve ser e é assim que deve continuar."

O Presidente realça ainda o contributo indireto do Tribunal Constitucional na elaboração da proposta de lei. "Das duas vezes em que foi chamado a intervir, não se limitou a considerar inconstitucional um ou outro ponto do diploma e abriu caminhos para a solução. Voltou a fazê-lo", frisou à margem do Programa Músicos em Belém.