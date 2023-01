Pinto Moreira vai suspender mandato de deputado do PSD

O deputado do PSD vai pedir a suspensão de mandato de deputado, mal se concretize o levantamento da imunidade parlamentar, dizendo que tal não representa "qualquer admissão de culpa".

O pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Joaquim Pinto Moreira, que foi alvo de buscas no âmbito da operação Vórtex, já deu entrada na Assembleia da República.

"Oportunamente, publicitei também que se e quando esta ocasião chegasse, tiraria ilações políticas de maneira a preservar o meu partido e a sua liderança. Em conformidade, já comuniquei ao Presidente do PSD e do Grupo Parlamentar que após a efetivação do levantamento da imunidade parlamentar e a consequente constituição de arguido, suspenderei o meu mandato de deputado na Assembleia da República", anunciou, em comunicado.

Pinto Moreira refere que este pedido de suspensão não significa "qualquer admissão de culpa no processo respetivo", mas por sentir que não tem "o direito de perturbar o normal funcionamento do trabalho político" do seu partido "e dos seus mais altos responsáveis".

“Tenho todo o interesse em prestar todos os esclarecimentos que sejam devidos no âmbito do dito inquérito. Serão, de resto, esses esclarecimentos essenciais à comprovação da minha total inocência face às alegadas imputações que me são feitas.”

No mesmo texto assume que quer colaborar com as autoridades judiciais e “deseja que a justiça apure toda a verdade com a rapidez que as suspeições em causa exigem.”

Neste comunicado, Pinto Moreira diz-se tranquilo e que vai exercer a sua defesa de forma a demonstrar que jamais comete qualquer crime. “Sempre pautei a minha vida pública e profissional com elevados padrões éticos e morais”, sublinha.